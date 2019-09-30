 الجيش الأمريكي: مقتل عشرة مسلحين بعد هجوم بالصومال - بوابة الشروق
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الجيش الأمريكي: مقتل عشرة مسلحين بعد هجوم بالصومال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
(رويترز)
نشر فى : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 8:58 م | آخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 8:58 م

قال الجيش الأمريكي يوم الاثنين إن القوات الأمريكية وقوات معاونة لها قتلت عشرة مسلحين ودمرت مركبة بعد أن شن متمردون صوماليون هجوما عنيفا على قاعدة تتولى فيها القوات الأمريكية الخاصة تدريب أفراد كوماندوس صوماليين.

وقال بيان عسكري أمريكي‭ ‬“ردا على هذا الهجوم ودفاعا عن النفس نفذت القيادة الأمريكية بأفريقيا ضربتين جويتين واستخدمت نيران الأسلحة الصغيرة ضد إرهابي حركة الشباب.

”التقديرات تشير إلى أن القوات الأمريكية وقوات مشاركة لها قتلت عشرة إرهابيين ودمرت مركبة شاركت في الهجوم“.

وأضاف الجيش أن هجوم حركة الشباب لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية والقوات المشاركة لها.


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