الإمارات: بدء التصويت المبكر في انتخابات البرلمان غدا الثلاثاء

تنطلق في الإمارات غداً الثلاثاء مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي(البرلمان)، والتي تستمر ثلاثة أيام.

وقال مسؤولون في اللجنة الوطنية للانتخابات في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الاثنين، إن "عملية التصويت المبكر تهدف إلى إتاحة المجال للناخبين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم بشكل مبكر التوجه إلى مراكز التصويت لاختيار مرشحيهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي".

وأضافوا أن تسعة مراكز موزعة في جميع إمارات الدولة، سوف تستقبل المصوتين، على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

وأكدت اللجنة أنه بعد إغلاق المراكز الانتخابية التسعة، فإنه لا يمكن للناخبين التصويت لمرشحيهم حيث أن أجهزة التحقق من الهوية تغلق، كما أن أجهزة التصويت يتم إيقافها تقنياً بحيث لا تقرأ أية بطاقة هوية، وبذلك فإنه لا يمكن أن تتم أية عمليات تصويت حتى يتم إعادة تشغيلها في اليوم الانتخابي التالي من فترة التصويت المبكر.