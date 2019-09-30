مسؤولون أمريكيون يقللون من أهمية تقارير عن فرض قيود على استثمار الشركات الأمريكية في الصين







نفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل جزئي ما تم الكشف عنه بشأن مناقشتها فرض قيود على الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية والأسواق المالية، في الوقت الذي تعهدت فيه الصين بفتح أسواقها للاستثمار الأجنبي.

وكانت وكالة أنباء بلومبرج قد أفادت يوم الجمعة الماضي بأن لاري كودلو، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في إدارة ترامب يقود مشاورات داخل البيت الأبيض بشأن ما أسماه بعض الصقور بـ"فصل مالي" محتمل بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأفاد أشخاص شاركوا في المناقشات بأن الخيارات التي تمت مناقشتها شملت شطب شركات صينية من البورصة الأمريكية وفرض قيود على استثمار صناديق التقاعد الأمريكية في الأسواق الصينية ووضع حد أقصى لقيمة الشركات الصينية المدرجة في المؤشرات التي تديرها شركات أمريكية.

وفي بيان تم إرساله إلى وكالة بلومبرج في عطلة نهاية الأسبوع، قالت متحدثة باسم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه لا توجد خطط حاليا لمنع ادراج الشركات الصينية في البورصات الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة مونيكا كرولي إن "الإدارة لا تدرس منع الشركات الصينية من إدراج اسهمها في البورصات الأمريكية في الوقت الحالي".

ولم تتطرق كرولي إلى أي من الخيارات الأخرى التي تم ذكرها ورفضت تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن المناقشات.