عمرو سعد يستعد لتصوير فيلمين كوميدى وأكشن

يستعد الفنان عمرو سعد خلال الفترة الحالية لتصوير فيلمين جديدين، الأول كوميدى يكتبه الكاتب والإعلامى إبراهيم عيسى، فى ثانى تعاون يجمعهما بعمرو سعد بعد فيلم «مولانا»، ومرشح لإخراجه سعيد الماروق.

أما الفيلم الثانى فينتمى لأفلام الأكشن والإثارة ويتعاون فيه مع المنتج أحمد عبدالباسط، ويضم الفيلم بجانب عمرو سعد مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة وعمرو عبدالجليل ونسرين طافش، وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد فى السينما فيلم «فرعون»، والذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى، وشاركه البطولة الفنانون روبى، محمد لطفى، محمود عبدالمغنى، مايك تايسون، رامز أمير، سوزان نجم الدين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.