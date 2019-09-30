الأردن وتركيا يستعدان لتوقيع «اتفاقية إطارية» لرسم خريطة العلاقات التجارية

تستعد حكومتا الأردن وتركيا لتوقيع اتفاقية إطارية تؤسس لبناء تفاهمات جديدة مشتركة لرسم خريطة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الاثنين عن المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي القول، إن "الاتفاقية الإطارية" بمثابة مدخل يتم من خلاله التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع القول إن الاتفاقية الإطارية "لا تتضمن أي التزام بتخفيض الرسوم الجمركية أو منح أفضلية للسلع التي يتم تبادلها بين البلدين".

وكانت الحكومة الأردنية أبلغت الجانب التركي في شهر مايو من العام الماضي بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2009، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من مارس من عام 2011.

ونتيجة لهذا القرار، بدأت الحكومة الأردنية بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من تركيا.

وتظهر آخر الأرقام الرسمية بالأردن تراجع الصادرات والواردات بين الجانبين بصورة كبيرة منذ بداية العام.