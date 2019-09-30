الديوان الملكي المغربي: الملك يغيب عن مراسم تشييع جنازة شيراك بسبب مرضه

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أعلن الديوان الملكي المغربي اليوم الأحد، أن الملك محمد السادس سيغيب عن تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك المقررة غدا الاثنين.

وقال بيان للديوان الملكي "تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.. ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك بخلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام".

وتابع البيان "وكان جلالة الملك قد قرر السفر إلى فرنسا من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، وذلك اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين ولروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكنها جلالة الملك لهذا الصديق الكبير للمغرب".

وأضاف "وسيقوم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بتمثيل صاحب الجلالة في المراسم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل".

هذا وقد أعلن 30 رئيس دولة وحكومة في العالم حتى الآن أنهم سيحضرون مراسم وداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.

وذكر قصر الإليزيه في بيان أمس السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من بين الذين يتوقع حضورهم.

كما أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير كذلك عزمهما حضور مراسم وداع شيراك، الذي توفي يوم الخميس عن عمر ناهز 86 عاما.

وسيكون يوم الاثنين يوم حداد وطني في فرنسا.