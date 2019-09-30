قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا بد من أن يشعر المواطن بتحسن في الخدمات المقدمة إليه من الحكومة بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "نريد المزيد، إن الناس حياتها تتحسن أكتر، ناس تاخد أكتر، مش فلوس لكن حياة أفضل، لما تدخل مستشفى تتعامل أحسن".

وشدد على ضرورة الانحياز للطبقات محدودة الدخل، عبر قوله: "أنا بوجه رسالة لكل الوزراء، لو سمحتم شدوا حيلكم معانا شوية، الطبقات اللي ساندانا اللي واقفة جمب البلد، ست البيت اللي بتنزل كل يوم تشتري في السوق وتعمل عبقرية عشان تأكل أسرة من 6 أنفار، يجب الانحياز الكامل لهذه الطبقات"، حسب تعبيره.