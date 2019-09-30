رئيس مجلس الدولة يعد الموظفين بالشفافية والنظر في عقوبات العهد السابق

التقى المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة بموظفي المجلس، صباح اليوم، واستمع لشكواهم وطلباتهم واقتراحاتهم، ووعد بالاستجابة لها مادامت عادلة، وسحب جميع قرارات الجزاء أو النقل أو الندب أو إنهاء الخدمة التي تمت في العهد السابق إذا كانت منعدمة أو مخالفة للقانون مخالفة جسيمة.

وصرح مصدر مسئول بالمجلس أن حسام الدين قرر تطبيق معايير موضوعية على جميع العاملين بشفافية دون استثناء أو مُجاملة، وأن المعيار لديه هو العمل وجودته والانضباط فى أدائه، كما قال رئيس المجلس أن المكافآت سيتم صرفها لمن يستحقها فقط، وأنها مرتبطة بالجهود غير العادية أو العمل تحت ضغط أو في غير ساعات العمل الرسمية، كما وعد جميع الموظفين بأنه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيتم إعادة هيكلة الجهاز الإداري في المجلس، مما يفتح فرص الترقية للوظائف العُليا أمام جميع الموظفين طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأضاف المصدر أن حسام الدين أثنى على الروح الإيجابية التي لمسها من جميع الموظفين بالمجلس ومن اللجنة النقابية وتعاونهم الصادق مع القضاة للنهوض بالمجلس من عثرته بإنجاز القضايا المتراكمة وإنهاء مصالح المواطنين، كما أكد أن الموظفين شركاء للقضاة في تحقيق العدالة الإدارية الناجزة، لذا فإدارة المجلس تولي الموظفين اهتمامها لرفع كفاءتهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

ونوه المصدر إلى أن اللقاء كان في حضور المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس، والذي أكد احترامه لجميع الموظفين بالمجلس، وأثنى على التزامهم وانضباطهم وحُسن مظهرهم، وأشار إلى إصدار القرار رقم ( 587) لسنة 2019 بإنشاء لجنة لفحص تظلمات الموظفين ورد الحقوق إلى أصحابها، وأن بابه مفتوح للجميع، ولن يضار أحد في عهد الإدارة الحالية، والجميع سواسية أمام القانون، والمعيار هو العمل والتعاون لتحقيق المصلحة العامة لمجلس الدولة .

وأفاد المصدر بأن الأمين العام قال في كلمته لجموع الموظفين أن إدارة المجلس تأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والجدارة وحسن التعامل مع المواطنين بشكل مستمر، وإنجاز العمل الإدارى المتصل بشئون العدالة الذى يصب في مصلحة القضاء وثقة المتقاضين وهيبة الدولة ومصالحها العليا، وأن إدارة المجلس سوف تكافئ وتقدر من يعمل بأمانة وذمة وصدق التقدير اللائق، وفى ذات الوقت لن يسمح بأى تهاون أو تقصير في خدمة الجمهور أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفى أو الإخلال بمنظومة العمل القضائى الذى سيقابل بكل حسم وحزم وبالجزاء المناسب .

وأوضح المصدر أن اجتماع رئيس مجلس الدولة والأمين العام مع موظفى المجلس فى ضوء تشكيل لجنة لسماع تظلماتهم وشكواهم بشأن تضررهم من العمل فى العهد السابق، اجتماعا ايجابيا غير مسبوق فى تاريخ مجلس الدولة على هذا النطاق.

ومن جهتهم وجه الموظفون الحاضرون واللجنة النقابية التهنئة الصادقة والشكر الجزيل لرئيس مجلس الدولة والأمين العام، وتعهدوا بالتعاون المُخلص مع إدارة المجلس لتحقيق رسالته السامية وهي إنجاز مصالح المواطنين، والعمل على أكمل وجه.