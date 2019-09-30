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أبو النصر: رجال سلة الأهلي جاهزون لانطلاقة الدوري

علي البحيري
نشر فى : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 1:15 م | آخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 1:15 م

أكد محمد أبو النصر لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي علىجاهزية الجميع لبطولة الدوري التي تنطلق مبارياتها خلال الأيام المقبلة بعد أن حقق الفريق الفوز خلال لقاءاته الماضية في بطولة منطقة القاهرة.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة أشرف توفيق حرص على الاهتمام بكافة التفاصيل، كما أن المباريات الودية التي خاضها الفريق أكدت على المستوى المتميز وجاهزية جميع اللاعبين للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد.

وأشار أبو النصر إلى أن إعداد اللاعبين للموسم الجديد كان على أفضل ما يكون، خاصة على الصعيد البدني والنفسي وهناك إصرار كبير على تقديم موسم قوي والفوز بالبطولات.


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