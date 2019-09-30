لاعب لوس أنجلوس كليبرز  يغيب عن بداية الموسم بسبب الإصابة

أبلغ بول جورج لاعب لوس أنجلوس كليبرز شبكة ئي.إس.بي.إن التلفزيونية فجر اليوم أنه سيغيب عن بداية موسم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليتعافى من آثار جراحة في كتفيه.

وقال جورج إنه سيغيب حتى نوفمبر تشرين الثاني مما يعني عدم مشاركته في معسكر الإعداد للموسم الجديد بالإضافة لمباراة الفريق الافتتاحية ضد لوس أنجلوس ليكرز في 22 أكتوبر .

وخضع جورج، الذي انضم إلى كليبرز خلال الصيف بجانب كواي ليونارد، لجراحة في كتفه الأيمن في مايو أيار ثم خضع لجراحة أخرى في كتفه الأيسر بعد خمسة أسابيع.

وأبلغ جورج موقع دوري كرة السلة الأمريكي على الإنترنت ”لست جاهزا بنسبة 100 بالمئة لكن إذا كان علي أن أحدد نسبة، أعتقد أنني جاهز بنسبة 85 أو 90 بالمئة".

وأضاف ”لم أتعاف بشكل كامل، لا تزال هناك بعض الأمور... لكني قريب. أنا سعيد جدا بالمرحلة التي وصلت إليها“.

وتأهل كليبرز إلى الأدوار الإقصائية الموسم الماضي بدون أن يمتلك أي نجم كبير بين صفوفه، وسيدخل الموسم الجديد وهو ضمن الفرق المرشحة لإحراز لقب الدوري.

ونافس جورج (29 عاما) على جائزة أفضل لاعب في الدوري في موسم 2018-2019 عندما بلغ متوسط تسجيله للنقاط 28 بالإضافة إلى 8.2 كرة مرتدة.