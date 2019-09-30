«سانا»: إنهاء التجهيزات لإعادة افتتاح منفذ «البوكمال-القائم» الحدودي مع العراق

أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا)، اليوم الاثنين، بأن الجهات المعنية أنهت التجهيزات اللازمة لإعادة افتتاح منفذ (البوكمال- القائم) الحدودي مع العراق بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد توقف العمل فيه لعدة سنوات بسبب تواجد تنظيم داعش في المنطقة.

وذكرت الوكالة أن الجهات المعنية بإدارة المنفذ أنهت جميع الترتيبات والتحضيرات لإعادة فتحه ليكون بوابة العبور الرئيسة بين البلدين.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية أعلنت أمس الأول موافقة الحكومة العراقية على افتتاح المنفذ أمام حركة نقل البضائع والأشخاص بعد استكمال كل الإجراءات المطلوبة.

وكانت القوات الحكومية السورية استعادت مدينة البوكمال ومحيطها من تنظيم داعش في نوفمبر من عام 2017.

ويعول البلدان على أن يساهم افتتاح المعبر في تنشيط الحركة التجارية بينهما.

وتربط بين سوريا والعراق 3 معابر رسمية، هي (القائم- البوكمال) الذي يسيطر عليه الجيش السوري من الجانب السوري، ومعبر (اليعربية- ربيعة) الذي تسيطر عليه حاليا من الجانب السوري قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومعبر (التنف- الوليد) الذي يقع في منطقة تتواجد بها قوات أمريكية.