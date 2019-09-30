أكد داريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن استثمارات بمصر وصلت إلى 8.7 مليار يورو في أكثر من 95 مشروعًا بمختلف القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية مثل: الطاقة المتجددة، والنقل والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يعمل البنك على زيادة استثماراته فيه بجانب البنية الأساسية والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يصب في صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل.

جاء ذلك خلال الدورة الـ 19 للمؤتمر المتوسطي لبنك الاستثمار الأوروبي في العاصمة اللبنانية "بيروت".

وأشارت سحر نصر وزيرة الاستثمار في الكلمة الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إلى أهمية المؤتمر بعد عامين من انعقاده في القاهرة، في إطار تبادل الآراء والأفكار حول القضايا المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المستوى الاقتصادي، موضحة أن مصر هي أول دولة خارج الاتحاد الأوروبي يتم فيها إنشاء مكتب إقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لخدمة مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزيرة أن موضوع مؤتمر هذا العام "الاستثمار في مستقبل مرن وشامل"، وهو ما يجعلنا نسلط الضوء على الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، في ظل قيام الحكومة الحالية بمواصلة برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر من خلال إصلاحات تشريعية تضمن مشاركة أكبر للقطاع الخاص، إضافة إلى مبادرة الرئيس في الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال الصحة والتعليم وبرنامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية حاليا نظرا لأنه يسهم في تحسين حياة المواطنين ويخلق فرص عمل جديدة.

وأكدت الوزيرة التزام مصر بمواصلة جهودها في دعم وتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية في المنطقة وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم مصر بالكامل جميع أنواع المبادرات التي تسعى إلى تعاون أوثق بين دول البحر المتوسط ​​مثل أنشطة برامج البحر المتوسط ​​بما في ذلك الاتحاد من أجل المتوسط ​​وبرنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط.

وعقب المؤتمر، التقت الوزيرة داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث أشارت إلى أهمية ضخ بنك الاستثمار الأوروبي المزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري في مصر.

ودعت بنك الاستثمار الأوروبي، للمشاركة في منتدى إفريقيا 2019 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من الدول الإفريقية، ورجال أعمال ومستثمرين ومؤسسات دولية من كافة أنحاء العالم، ما سيمثل فرصة جيدة لقيام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم التعاون التنموي في مصر ودول إفريقيا، ويتيح الفرصة للإعلان عن استثمارات جديدة للبنك في مصر والقارة الإفريقية.