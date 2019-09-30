استطلاع: أغلب المتقاعدين بألمانيا يشعرون بالرضا عن معاشاتهم التقاعدية

كشف استطلاع حديث أن أغلب المتقاعدين في ألمانيا يشعرون بالرضا عن قيمة المعاشات التي يتقاضونها، إلا أن أغلب المواطنين الألمان يتشككون في إمكانية توافر معاشات تقاعدية أمنة في المستقبل.

وجاء في استطلاع تم عرضه اليوم الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين أن 15 بالمئة فقط من المواطنين الألمان لديهم ثقة في أنه سيتم تأمين المعاشات التقاعدية على المدى المتوسط والطويل، فيما أعرب 79 بالمئة عن تشككهم في ذلك.

وبالنسبة للمتقاعدين حاليا، فإن 57 بالمئة منهم راضون عن وضعهم، فيما كانت تبلغ هذه النسبة 45 بالمئة فقط في عام 2009.

وتراجعت نسبة المتقاعدين الذين يشعرون بالرضا نوعا ما -مع وجود بعض القيود المعيشية- من 35 بالمئة في عام 2009 إلى 27 بالمئة في استطلاع هذا العام، فيما بلغت نسبة من لا يشعرون بالرضا على الإطلاق بين المتقاعدين حاليا 12 بالمئة مقابل 17 بالمئة قبل عشرة أعوام.

وأوضح 53 بالمئة ممن لا يزالوا في سوق العمل ولا يعيشون من معاش تقاعدي حتى الآن أنهم يعتقدون أنه لا يمكنهم تدبر أمرهم في الكبر إلا من خلال أسلوب حياة مقتصد مع مواردهم المالية.

وأعرب 12 بالمئة منهم أنهم يتخوفون من ألا تكفيهم دخول المعاشات التقاعدية كي يتسنى لهم توفير قوت عيشهم من أموالهم الخاصة.

فيما أعرب 30 بالمئة عن تفاؤلهم في أنه لن يكون لديهم أية مخاوف من الناحية المالية مع التقدم في العمر، وزادت نسبة هؤلاء في غربي ألمانيا، حيث كان ثلث المشاركين في الاستطلاع على قناعة بأنهم لن يكون لديهم مخاوف مالية مع التقدم في العمر، فيما تراجعت النسبة إلى 17 بالمئة في شرقي ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع الذي أجراه معهد ألنسباخ المعني بالديمقراطية بتكليف من مبادرة "اقتصاد السوق الاجتماعي الجديد" يستند إلى 1214 مقابلة أجريت وجها لوجه لأشخاص تزيد أعمارهم على 16 عاما في الفترة بين نهاية شهر مايو وحتى بداية يونيو الماضيين.