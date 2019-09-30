رئيس الوزراء الروسي يزور كوبا في 3 أكتوبر

أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الروسية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف سوف يزور رسميا كوبا في 3 أكتوبر المُقبل، لعقد محادثات مع رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء الكوبي ميجيل دياز كانيل.

وقال المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء الروسي - في بيان اليوم نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن المباحثات ستتناول التعاون التجاري والاقتصادي والاستثمارات القائمة بين البلدين، في مجالات النقل والطاقة، والثقافة.

وأشار إلى أنه من المرجح أن يبرم الجانبان عددا من اتفاقيات التعاون الثنائي والعقود التجارية، في أعقاب المؤتمر الصحفي المُقرر عقده عقب الانتهاء من المحادثات.