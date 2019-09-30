اختتام فرز الاصوات البريدية فى انتخابات البرلمان النمساوي وحزب الخضر هو أكبر الرابحين

اختتمت عملية فرز أصوات الناخبين، عبر البريد، فى الانتخابات البرلمانية المبكرة فى النمسا اليوم الاثنين والتى اسفرت مؤشراتها الاولية أمس عن تقدم واسع لحزب الشعب بنسبة 37 فى المائة بفارق كبير عن ثاني الاحزاب وهو الحزب الاشتراكي والذي فاز بنحو21 فى المائة من الاصوات .

وأشارت مصادر سياسية الى أن حزب الخضر ربما يكون أكثر المستفيدين من الاصوات البريدية بينما سجلت الاصوات البريدية تراجعا طفيفا فى مركز حزب الشعب والذي تصدر الاحزاب حيث قد يستحوذ على 71 مقعدا فى البرلمان بدلا من 73 مقعدا فى تقديرات سابقة.

ولفتت المصادر الى أن الناخبين عبر البريد تسببوا أيضا فى تقهقر مركز الحزب الاشتراكي ثاني الاحزاب وأنه قد يفوز بأقل من 40 مقعدا كما أدت الاصوات البريدية فى تراجع مقاعد حزب الحرية من 32 مقعدا الى 31 مقعدا فى البرلمان بينما حصد المكاسب حزب نويس والذي من المتوقع أن يستحوذ على 15 مقعدا

يذكر أن الأصوات البريدية تبلغ 952 ألف صوا فى 112 دائرة انتخابية فى 9 ولايات نمساوية .