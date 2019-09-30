محافظ المنيا يحٌيل مدير مدرسة بني حافظ للتعليم الأساسي للتحقيق

أحال محافظ المنيا، قاسم حسين، مدير مدرسة بني حافظ للتعليم الأساسي بمركز ملوي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك لتدني مستوى النظافة وعدم إتباع قواعد الأمن والسلامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب خلال اليوم الدراسي.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم الاثنين، يرافقه وجدي زقزوق، رئيس مركز ملوي، حيث تابع عددا من القطاعات الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات العامة للمواطنين ومدى تحسن الأداء.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء مستشفى ملوي العام والتي قاربت على الانتهاء، والأعمال الإنشائية لكوبري المحرص بطول 55 مترا وعرض 12 مترا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 11 مليون جنيه، ليربط الكوبري بين قرى شرق وغرب المدينة،موجهاً القائمين بالأعمال بالالتزام بالخطة الزمنية المحددة تمهيداً لافتتاحه.

كما تفقد المحافظ أعمال تجميل مداخل مدينة ملوي، موجها برفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول ونقلها للظهير الصحراوي وتطهير ترعة المحرص وإزالة المخلفات منها ضماناً لسريان المياه مع تشجير وتجميل الطريق لإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المركز.