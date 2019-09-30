وزير المالية السوداني يبحث مع مسئولة فرنسية تعزيز العلاقات الاقتصادية

بحث الدكتور ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، اليوم الاثنين في باريس، مع مديرة الخزانة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أوديل رونو سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال البدوي، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إن اللقاء تطرق إلى أفضل السبل في قضية إعفاء ديون السودان الخارجية والخطوات الواجب اتباعها من قبل حكومة السودان خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع بعثة صندوق النقد الدولي المختصة لجهة الإصلاح النقدي والمالي.

وأشار إلى أن وزارته أطلقت برنامجا لإصلاح الجانب المالي عن طريق تعبئة الموارد وضبط المصروفات وصولا إلى عجز مستهدف قابل للتحكم بالاستدانة من الجهاز المصرفي والوصول إلى نسبة تضخم معقولة وتخصيص موارد لدعم مشروع مكافحة الفقر وتحقيق أهداف القطاع الإجتماعي.

وأفاد البدوي بأن اللقاء استعرض آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين ونشاط القطاع الخاص الفرنسي لدعم الاقتصاد السوداني، في إطار المنفعة المتبادلة بين الجانبين.

وقال : إن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ومطالبته برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمثل دعما سياسيا كبيرا للسودان ودفعة قوية لمواقفه في المحافل الإقليمية والدولية.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك كان قد بدأ أمس الأحد زيارة إلى فرنسا حيث شارك اليوم في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.