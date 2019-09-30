تحذير سكان بانكوك لارتداء الأقنعة وسط سيطرة الضباب الدخاني على المدينة

خيَّم الضباب الدخاني على العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم الاثنين، ليجعلها واحدة من المدن الأسوأ هواء في العالم، ما دفع رئيس الوزراء، إلى تنبيه السكان من أجل ارتداء الأقنعة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه تم إدراج بانكوك ضمن قائمة الخمس مدن الأكثر تلوثا على مستوى العالم ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وفقا لبيانات شركة "إمبير اير فيزوال" المعنية بمراقبة جودة الهواء.

وتصدرت العاصمة الفيتنامية هانوي قائمة المدن الأكثر تلوثا الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وفي تايلاند، قال بعض المسؤولين إن الضباب أصبح كثيفا لأن أنماط الطقس كبحت الرياح .

وشهدت تايلاند في السنوات الأخيرة طفرات من التلوث ناجمة عن الانبعاثات الصناعية، وعمليات البناء، وحرق المحاصيل وعوادم السيارات.

يشار إلى أن نوبات الضباب الدخاني في تايلاند لم تلحق الضرر بقطاع السياحة حتى الآن. ومع ذلك، فإن تفاقم الضباب يمكن أن يشكل تحديا للصناعة التي تمثل مفتاح النمو الاقتصادي.