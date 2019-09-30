 المبعوث الأممي لسوريا: اللجنة الدستورية بسوريا ستمهد لحل سياسي - بوابة الشروق
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المبعوث الأممي لسوريا: اللجنة الدستورية بسوريا ستمهد لحل سياسي

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 7:34 م | آخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 7:34 م

قال جير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا اليوم الاثنين: "إن اللجنة الدستورية في سوريا ستعد مشروعا يمهد لحل سياسي" .. مشيرا إلى أن هناك مساعي حثيثة من أجل توفير ضمانات لعدم تعرض اللجنة الدستورية السورية لأي مضايقات.

وأضاف بيدرسون، في كلمته بمجلس الأمن حول سوريا وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن المعاناة مستمرة في سوريا واليأس منتشر بين السوريين..مشددا على أن شبح الانفجار الإقليمي بسبب أزمة سوريا لايزال يلوح بالأفق.

وأوضح المبعوث الأممي أن الشعب السوري هو من سيوافق على الدستور الجديد..مؤكدا أن اللجنة الدستورية لن تحل الأزمة السورية بمفردها.


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