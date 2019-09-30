وزير الإسكان يطلع وفدا عمانيا على تجربة مصر في إنشاء المدن العمرانية

أطلع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وفدا عمانياً برئاسة المهندس محسن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط على التجربة المصرية في تخطيط وإنشاء المدن الجديدة وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للسكان ولا سيما توصيل خدمات الصرف الصحي لسكان المناطق الريفية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم الاثنين بأن الجزار تناول، خلال اللقاء ، مراحل إعداد المخططات الاستراتيجية للمدن الجديدة من خلال هيئة المجتعات العمرانية الجديدة وهى إحدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان وتوزيع الأراضى وتحديد استخداماتها داخل تلك المدن بما يخدم عملية التنمية العمرانية سواء من خلال قيام الهيئة وأجهزتها بتنفيذ وحدات سكنية (اجتماعى – متوسط – فوق المتوسط – فاخر) أو إتاحة أراضٍ سكنية لمختلف شرائح المجتمع وتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة لتلبية احتياجات السكان أو من خلال إتاحة أراضٍ للمستثمرين والمطورين العقاريين لإقامة مشروعات عمرانية وخدمية ومنها مشروعات بالشراكة مع الدولة بآليات متعددة من أجل توفير الفرص الاستثمارية وبالتالى توفير فرص عمل لسكان تلك المدن.

واستعرض وزير الإسكان جهود الدولة في توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين على مستوى الدولة ولا سيما توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية .. موضحاً أنه خلال السنوات الـ5 الأخيرة نجحت الدولة من خلال ضخ استثمارات ضخمة في رفع نسبة تغطية الريف المصري بخدمات الصرف الصحي من 12 % إلى نحو 38 %.