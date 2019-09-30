عبدالحفيظ : هدفنا الفوز بدوري أبطال أفريقيا

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن هدف الفريق الأساسي هو الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين: "بدايتنا جيدة، ولكن مشوار الدوري المصري مازال طويلا، هدفنا الأكبر هو حصد لقب دوري الأبطال الأفريقي، وبالتأكيد حصد باقي البطولات، ولكن أفريقيا هو الهدف الأساسي."
وأضاف: "دوري المجموعات الأفريقي لتجميع النقاط، وصعوبته تكمن في الاندية العربية المنافسة، وبالتأكيد كلما كانت المجموعة قوية كلما كان أفضل."
وأوضح:" المدرب السويسري فايلر خلق منافسة بين لاعبي الأهلي وهذا الامر جيد، حينما نحتاج لأي لاعب نجده في جاهزية تامة."