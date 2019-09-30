عبدالحفيظ : هدفنا الفوز بدوري أبطال أفريقيا

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن هدف الفريق الأساسي هو الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين: "بدايتنا جيدة، ولكن مشوار الدوري المصري مازال طويلا، هدفنا الأكبر هو حصد لقب دوري الأبطال الأفريقي، وبالتأكيد حصد باقي البطولات، ولكن أفريقيا هو الهدف الأساسي."

وأضاف: "دوري المجموعات الأفريقي لتجميع النقاط، وصعوبته تكمن في الاندية العربية المنافسة، وبالتأكيد كلما كانت المجموعة قوية كلما كان أفضل."

وأوضح:" المدرب السويسري فايلر خلق منافسة بين لاعبي الأهلي وهذا الامر جيد، حينما نحتاج لأي لاعب نجده في جاهزية تامة."