محكمة روسية تصدر حكما بالسجن مع إيقاف التنفيذ بحق الممثل أوستينوف

أصدرت محكمة في موسكو اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بحق الممثل بافيل أوستينوف، وألغت حكما سابقا بسجنه ثلاثة أعوام ونصف.

وأكدت المحكمة إدانة أوستينوف باتهامات ترتبط بمهاجمته شرطيا خلال توقيفه أثناء مشاركته في مظاهرة سياسية وسط موسكو.

ولم تدعم مقاطع الفيديو شهادة الضابط، كما أن الكثير من المشاهير دافعوا عن الممثل (23 عامًا) الذي كان من قبل مغمورا.

وخلال جلسة اليوم، طالب الادعاء المحكمة بإلغاء الحكم السابق والاكتفاء بحكم مع إيقاف التنفيذ إلى جانب إخضاع أوستينوف للمراقبة.

وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية أنه "يتعين تبرئة أوستينوف" من التهم المنسوبة إليه.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن تانيا لوكشينا نائبة رئيس عمليات هيومان رايتس ووتش في أوروبا قولها إن أوستينوف لم يرتكب أي عمل غير قانوني، فقد تم احتجازه دون أسباب معقولة بواسطة الشرطة التي استخدمت القوة المفرطة بشكل غير مبرر".

ورفض دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعليق على قرار المحكمة، حسبما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية في روسيا.

وخفف قرار المحكمة العقوبة السابقة الصادرة بحق أوستينوف من السجن ثلاث سنوات ونصف إلى السجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.