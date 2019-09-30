مدرب الزمالك: جاهزون لمواجهة المقاصة بالدوري الممتاز

أكد أيمن عبد العزيز، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، قام بعمل تقسيمة بين لاعبيه على ملعب الجيش ببرج العرب، لتكون خير بديل عن مباراة جينراسيون فوت السنغالي التي تم إلغائها .

وقال عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأحد :"كان لابد أن نعوض مباراة جينراسيون بتقسيمة قوية، حتى يتم تجهيز اللاعبين لمباراة مصر المقاصة المقبلة، المقرر إقامتها الخميس المقبل، في الاسبوع الثاني من مسابقة الدوري".

وأضاف :" اللاعبون جاهزون لمباراة المقاصة، حيث سيعود إلينا اللاعبون غير المقيدين أفريقيا والمصابين، على رأسهم إمام عاشور ومحمد عبد الغني".

وأوضح :"أتوقع ألا تعاد مباراة جينراسيون فوت، نظرا لانسحاب الفريق من المباراة، ولوائح الاتحاد الافريقي تنص على أن الفريق المنسحب يتم حرمانه من المشاركة في البطولة لمدة عامين".