ننشر حركة تنقلات النيابة العامة ضمن العام القضائي الجديد بالإسكندرية

في 20 نيابة جزئية و4 كلية «شرق وغرب والدخيلة والمنتزه»:

عصام عامر

يبدأ 192 رئيس ووكيل ومعاون ومساعد نيابة عامة، عملهم في محافظة الإسكندرية، غدًا الثلاثاء، وذلك عقب اعتماد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، للحركة الجديدة التي ضمت تنقلات جديدة، في العام القضائي الذي يبدأ مطلع أكتوبر من كل عام.

وجاءت الحركة، بعد ضم نيابة سيدي جابر الجزئية إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية، وإنشاء نيابة المنتزه الكلية، لتتبعها نيابات «أول وثانِ» المنتزه الجزئية، مع فصل نيابة ثانِ الرمل الجزئية عن نيابة شرق الكلية وضمها لنيابات المنتزه أيضًا.

كما تم استحداث نيابة الدخيلة الكلية على أن تتبعها نيابات الدخيلة و«أول وثانِ العامرية» الجزئية، وفصل نيابة برج العرب الجزئية عن نيابة غرب الإسكندرية الكلية، وضمها لنيابة الدخيلة الكلية.

وتستعرض «الشروق» بالأسماء تفاصيل تلك الحركة في نيابات الإسكندرية الجزئية الـ18 والتي تعمل تحت مظلة 4 نيابات كلية هى «شرق، وغرب، والمنتزه، والدخيلة»، بالإضافة إلى نيابتي الاستئناف، والشئون المالية المستقلتان بذاتيهما.

• نيابة استئناف الإسكندرية:

تضم: «أنس أسامة محمد العبد، حسام الدين هاني حسين أبو شليب، محمد لبيب محمد دميس، خالد محمد ليله، محمد يسرى عبد الكريم البراوي، بطرس عزت غالي، مدحت علوي المنياوي، ومحمد كمال هراس»، جميعهم رؤساء نيابة.

• نيابة الأموال العامة في الإسكندرية:

تضم: «أحمد محمد عبد السلام، محمود نبيل الكاشف، معتز محمود فارس، محمد محمود بدوي، عمرو جمال باشا، محمد شعبان قاسم، مروان محمد يوسف» جميعهم رؤساء نيابة، و«هشام صلاح الدين الجيار» وكيل نيابة ممتازة.

• نيابة شرق الإسكندرية الكلية:

تضم: «خالد أحمد الأحول، محمد على محمد، محمد صلاح الدين الجندي» رؤساء نيابة، و«أحمد طار جاد، محمود محمد سليم، محمود محمد سليم، خالد فتحي ليمونه، خالد أحمد توفيق، مؤمن محمد عبد الوهاب، محمد حسام الدين شلش، نير محمد علي سكيكر» وكلاء نيابة ممتازة، و«أمر محمد أسامة، عادل عصام الدين طلحة، محمد صالح عبد الجليل» وكلاء نيابة.

• نيابة العطارين:

تضم: «محي محمد أحمد، أحمد مأمون قمره، محمود محمد شاور» وكلاء نيابة ممتازة، و«محمد عزمي محمد رمضان، باسم محمد زويل، أحمد رمضان عبدالرحمن» وكلاء نيابة، و«بلال يوسف السباعي» معاون نيابة.

• نيابة المنشية:

تضم: «أحمد سمير غيث» رئيس النيابة، و«أنور حاتم أبوريه، على أسامة السيد، رامي جمال عبدربه» وكلاء نيابة ممتازة، و«محمد إبراهيم حتاتة، أحمد محمد صبري» وكيلا نيابة، و«محمد السيد فهمي» معاون نيابة.

• نيابة باب شرقي:

تضم: «كريم عبداللطيف» رئيس النيابة، و«محمد ضياء هريدي، محمد حسنى النجار، حسن سليمان البلتاجي، محمد إبراهيم محمد عبد الحميد» وكلاء نيابة ممتازة، و«محمد خالد محمد عبد الهادي، محمد كمال ركابي، أحمد عبد المنعم الشناوي» وكلاء نيابة، و«مينا نبيل فوزي» معاون نيابة.

• نيابة سيدي جابر:

تضم: «عبدالعزيز سامي عبدالعزيز» رئيس النيابة، و«أحمد سامي محمد، حسين شريف حسن، حسام عبد المنعم طه، وسام عفيفي عفيفي، عمرو خالد عبد الحميد، محمد محمد عبدالفتاح، أحمد طارق محمد» وكلاء نيابة ممتازة، و«معتز بالله محمد» وكيل نيابة، و«أحمد نبيه زهران» مساعد نيابة.

• نيابة أول الرمل:

تضم: «عمر محمد الركايبي» رئيس النيابة، و«محمد فوزي الخولي، محمد يحيى محمد، كامل محمد محمد» وكلاء نيابة ممتازة، و«عمرو محمد شوقي، منصور على محمد، أحمد محمد زغلول» وكلاء نيابة، و«أحمد محمد خضر» معاون نيابة.

• نيابة محرم بك:

تضم: «أحمد ياسر صلاح الدين» رئيس النيابة، و«إسلام محمد عبده، سامح إبراهيم السيد، خالد بركات علاء الدين، فؤاد فتحي بدوي، محمد عبدالحكيم محمد» وكلاء نيابة ممتازة، و«أحمد إبراهيم العكاري، حسام الدين عبدالحميد يونس، عبدالعزيز محمد عبدالدايم» وكلاء نيابة، و«أحمد فايز حسن» معاون نيابة.

• نيابة المنتزه الكلية:

تضم: «محمود عوف، مصطفى عبد المنعم حمزة» رئيسا النيابة، و«عبدالله عطالله، أحمد كمال محمد سالم، ساهر سمير القبيه، محمد حمزة محمد حمودة» وكلاء نيابة ممتازة، و«أحمد عبدالله الخولي، جاسر عبدالعزيز خليفة، أشرف مجدي عبدالحليم» وكلاء نيابة.

• نيابة أول المنتزه:

تضم: «حسني محمود شرف» رئيس النيابة، و«محمد صلاح السنطي، أحمد أحمد سالم، شهاب محمد سليم، محمد سعيد أحمد الشبراوي، أحمد محمد أشرف الريس» وكلاء نيابة ممتازة، و«أحمد محمد محسن، اندرو هاني القمص، أحمد حسن عبدالرحمن» وكلاء نيابة، و«خالد صبحي رحاب» مساعد نيابة، و«مروان صلاح أبو رابح، ومحمود علي علام» معاونا نيابة.

• نيابة ثانِ المنتزه:

تضم: «مصطفى صلاح الدين عبد الجواد» رئيس نيابة، و«محمود صبري أيوب، أيمن ممدوح عبدالعزيز، أحمد محمد قاسم» وكلاء نيابة ممتازة، و«أحمد السيد حسانين، السيد مرجان محمد، محمد حسن يوسف، شريف محمد سعيد القاضي، أحمد مصطفى داود» وكلاء نيابة، و«أحمد عصام محمد، أحمد عبد الناصر محمد» معاونا نيابة.

• نيابة ثانِ الرمل:

تضم: «محمد حامد عبدالعال» رئيس النيابة، و«محمد جمال، أمير عمر سليمان، محمد عادل النزهي، أحمد عادل إبراهيم، خالد عبد السلام أصلان» وكلاء نيابة ممتازة، و«محمود عبد المجيد محمود، كريم إسماعيل الخبي، محمد أسامة شعت» وكلاء نيابة، و«محمد رشدي محمد، محمد حمدان أبو شاهين» مساعدا نيابة.

• نيابة غرب الإسكندرية الكلية:

تضم: «عمر عبدالمجيد سليم، محمد أحمد، محمد خليل حسن، أحمد يحيى عارف» رؤساء نيابة، و«عمر أحمد رمضان، أحمد مدحت عبدالحميد، إسلام نبيل عبدالسلام» وكلاء نيابة ممتازة، و«أحمد محمد أبوستة، باسم إيهاب حسن» وكيل نيابة.

• نيابة الجمرك:

تضم: «محمد أنور عبدالمجيد محمد، أحمد سيد عرفات حسان العسيلي» وكلاء نيابة ممتازة، و«عمر ناجى حسن الحايس، أسلام بكر خضيري» معاون نيابة.

• نيابة الشئون المالية:

تضم: «حازم طاهر ممدوح، وأحمد طارق السباعي» وكيلا نيابة ممتازة.

• نيابة الطفل:

تضم: «حمزة علي زناتي» وكيل ممتازة، و«محمد إسماعيل عبدالنبي» وكيل نيابة.

• نيابة الدخلية الكلية:

تضم: «علاء فرج عبدالحميد» رئيس النيابة، و«محمد محمد السلخي» وكيل ممتازة، و«محمد ممدوح غانم، حسن لبيب حسن، علام أحمد علام، محمد محمد الشاذلي، أيمن إسماعيل عناني، أحمد محمد عبداللطيف» وكيل نيابة.

• نيابة الدخيلة الجزئية:

تضم: «مصطفى عبدالحميد المنشاوي» رئيس النيابة، و«إبراهيم دري إبراهيم النحاس» وكيل ممتازة، و«خالد أنور عبدالمجيد، محمد قاسم محمد رشاد، مروان ياسر محمد رفعت، محمد عبد الهادي محمد البدوي، محمود عبد العظيم محمد أحمد، بلال حمادة علي، أحمد وحيد الدين السيد» وكلاء نيابة، و«محمود محمد حافظ» مساعد نيابة، و«مروان محمد قطب، محمد على هندي» معاون نيابة.

• نيابة برج العرب:

تضم: «حسن مجدي أباظة» رئيس النيابة، و«أحمد محمد صالح، محمد فرج عبد الغني» وكيل ممتازة، و«حنا بسطا حنا» وكيل نيابة، و«محمود الدقماق» مساعد نيابة، و«خالد أحمد الجرف» معاون نيابة.

• نيابة أول العامرية:

تضم: «محمود عبدالعزيز زغلول» رئيس النيابة، و«رامز جمال فخري، أحمد محمد شاهر» وكيل نيابة ممتازة، و«محمود مجدي البنداري، إياس أحمد فتحي، أحمد حسن الخطيب» وكلاء نيابة، و«يحي فتحي عبد المحسن» مساعد نيابة، و«إسلام جمال طوسون» معاون نيابة.

• نيابة ثانِ العامرية:

تضم: «أحمد محمود خميس» وكيل نيابة ممتازة، و«أحمد مصطفى عمار، أحمد مجدي أبو عيشة، محمد عصام قصعة، محمد عصام فؤاد، محمد عبده البحراوي» وكلاء نيابة، و«محمد سامي البستاوي» معاون نيابة.

• نيابة ميناء الإسكندرية:

تضم: «طارق نبيل» رئيس النيابة، و«محمد عبدالمجيد، محمود رجب، وعمر خالد» وكلاء نيابة ممتازة.

• نيابة مرور الإسكندرية:

تضم: «عماد عاطف» رئيس النيابة، و«بلال خميس» وكيل نيابة ممتازة، و«عبدالرحمن محمود، محمود فيصل، رامي العبيسي، محمود محمد الشرقاوي» وكيل نيابة.