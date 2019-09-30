وزيرة التخطيط ومحافظ قنا يفتتحان قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي

افتتحت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأحد، قصر الأمير يوسف كمال بعد انتهاء أعمال الترميم المعماري التي شهدها القصر مؤخرًا، وجاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة هاله السعيد، أن قصر الأمير يوسف كمال حاز على إعجابها خلال زيارتها للقصر في أكتوبر 2017 لما يمتاز به من طراز معماري فريد فضلًا عن موقعه المتميز على كورنيش النيل، مشيرًا إلى التنسيق مع وزير الآثار للبدء في أعمال ترميم القصر، وقامت وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة والتي بلغت 31 مليون جنيه؛ بهدف افتتاحه امام الزوار من المواطنين المصريين والوافدين الأجانب.

فيما ذكر محافظ قنا أن القصر يمثل مجموعة معمارية متكاملة تضم مباني متعددة (السلاملك ، الحرملك ، قاعة الطعام ، المطبخ ، استراحة ، مبنى التفتيش) جميعها ذات طراز معماري متميز، مؤكدًا أن أعمال الترميم المعماري شملت جميع المباني وتم خلالها مراعاة الحفاظ على الألوان والطراز المعماري الأصلية بهدف الإبقاء على الهوية التاريخية للقصر ووحداته المعمارية، مضيفًا أن أعمال الترميم شملت تركيب عدد ٢ نافورة مياه وزراعة مساحات خضراء بفناء القصر وعمل ممرات مشاة للسماح للزائرين بالتنقل بين وحدات القصر المختلفة، بالإضافة إلى تركيب أجهز الإنذار وكاميرات المراقبة .

من جانبه قام الدكتور مصطفى وزيري، بشرح واف عن تاريخ القصر والقيمة التاريخية والفنية التي يتمتع بها، موضحًا أنه تم إنشاؤه عام 1908 بإشراف مهندس القصور المعمارية انطونيو لاشياك على مساحة 5600 م2 وتم تسجيله ضمن الآثار الإسلامية بقرار عاطف صدقي رئيس الوزراء في ذلك الوقت رقم 65 لعام 1988 كما تطرق للحديث عن مراحل ترميم القصر والمواد المستخدمة في أعمال الترميم.

وفي ختام الزيارة افتتح محافظ قنا والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أعمال الترميم التي شهدها دير الأنبا بضابا بالمدينة حيث ذكر الدكتور مصطفى وزيري، أن الدير يتكون من 3 طوابق الأول يضم ثلاثة كنائس أثرية هي ( كنيسة الأنبا بضابا – كنيسة السيدة العذراء – كنيسة القديس سيداروس) وتضم الكنائس الثلاثة 9 هياكل والثاني يضم قلايات الراهبات والطابق الثالث به حجرتين للإقامة والاستقبال، وقد تم ضمه إلى وزارة الآثار بالقرار رقم 309 لسنة 1992 ويرجع تاريخ إنشائه إلى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلاديين.