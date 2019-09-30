مستشار سابق لترامب: كوريا الشمالية لا تنوي التخلي عن أسلحتها النووية

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي عزله الرئيس دونالد ترامب قبل أسابيع في كلمة يوم الاثنين إن كوريا الشمالية ليس لديها النية للتخلي عن أسلحتها النووية وإنها تستفيد من المماطلة في المواجهة بينها وبين واشنطن.

وقال بولتون الذي يتخذ موقفا متشددا من كوريا الشمالية وإيران والذي أطاح به ترامب قبل ثلاثة أسابيع في الكلمة التي ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ”يبدو أن من الواضح أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لم تتخذ قرارا استراتيجيا بالتخلي عن أسلحتها النووية. في الحقيقة، أعتقد أن العكس صحيح“.

وأضاف أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ”لن يتخلى أبدا عن الأسلحة النووية طوعا“ في ظل الظروف الحالية.

وكان ترامب قد قال في شأن الإطاحة ببولتون إنه لم يتفق بشدة مع كثير من أطروحاته.

واجتمع ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي لمناقشة تخلي بيونجيانج عن أسلحتها النووية.

وكان بولتون وهو من كبار صقور السياسة الخارجية قد ألح على ترامب من أجل ألا يوقف الضغط على كوريا الشمالية على الرغم من الجهود الدبلوماسية.