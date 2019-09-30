الصين تحتكر ميداليات سباق 20 كم سيدات بمونديال ألعاب القوى

أحكمت متسابقات الصين قبضتهن على ميداليات سباق 20 كيلومترا مشي ببطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى والمقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

أحكمت متسابقات الصين قبضتهن على ميداليات سباق 20 كيلومترا مشي ببطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى والمقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

أحكمت متسابقات الصين قبضتهن على ميداليات سباق 20 كيلومترا مشي ببطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى والمقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.