الصين تحتكر ميداليات سباق 20 كم سيدات بمونديال ألعاب القوى

أحكمت متسابقات الصين قبضتهن على ميداليات سباق 20 كيلومترا مشي ببطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى والمقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأحرزت الصينية ليو هونج الميدالية الذهبية للسباق للمرة الثالثة حيث قطعت مسافة السباق في ساعة واحدة و32 دقيقة و53 ثانية متفوقة بفارق 17 ثانية على مواطنتها كيانج شينجي وبفارق 24 ثانية على مواطنتها يانج ليو جينج لتفوز شينجي وجينج بالميداليتين الفضية والبرونزية على الترتيب وسط هيمنة تامة للصين على منصة التتويج.
وأكدت ليو هونج بهذا عودتها القوية إلى المنافسات والبطولات بعد غياب في 2017 و2018 لوضع مولودها ورعايته.
وأضافت ليو هونج ذهبية السباق في البطولة الحالية إلى ذهبية نفس السباق في كل من بطولتي العالم 2011 و2015 ودورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو.