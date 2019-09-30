 الأهلي يستعد للإنتاج الحربي بسلاح الكرات العرضية - بوابة الشروق
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الأهلي يستعد للإنتاج الحربي بسلاح الكرات العرضية

عمرو فهمي
نشر فى : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 7:04 م | آخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 7:04 م

قاد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتدريب علي الكرات العرضية، بمشاركة بعض اللاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.

ومن جانبه ، ركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على الجانب الفني والخططي خلال المران الذي أقيم مساء اليوم.

وأجرى فايلر تقسيمة لتنفيذ بعض الجمل الفنية، وحرص على منح تعليمات خاصة للاعبين وإيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.


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