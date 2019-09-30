 موسكو : وصول ممثلي 15 دولة لحضور اجتماع أمن القطب الشمالي - بوابة الشروق
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موسكو : وصول ممثلي 15 دولة لحضور اجتماع أمن القطب الشمالي

علم روسيا
علم روسيا
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 7:42 م | آخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 7:42 م

أعلن مجلس الأمن الروسي، وصول ممثلين عن 15 دولة إلى مدينة سان بطرسبورج، للمشاركة في الاجتماع الدولي الثامن للدول الأعضاء في مجلس القطب الشمالي، تحت رعاية مجلس الأمن وروسيا.

وقال السكرتير الصحفي لأجهزة مجلس الأمن الروسي يفغيني أنوشين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إن الاجتماع يضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والمجتمع العلمي لجميع الدول الأعضاء في مجلس القطب الشمالي وهي الدنمارك وايسلندا وكندا والنرويج والولايات المتحدة وفنلندا والسويد.. بالإضافة إلى ذلك، سيحضر الاجتماع ممثلون عن الصين والهند وإيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وفرنسا واليابان".

وأوضح أن الاجتماع سيعقد لمدة ثلاثة أيام على متن سفينة تنطلق من سان بطرسبورج إلى جزيرة فالام في بحيرة لادوغا والعكس، مشيرا إلى أن هذا الحدث يهدف لمناقشة التعاون من أجل الاستقرار الاستراتيجي في منطقة القطب الشمالي والتنمية المستدامة فيها.


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