محافظ مطروح: 31 أكتوبر آخر مهلة لسداد رسوم فحص ومعاينة تقنين الأراضي

وجه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية لكافة الأعمال الخدمية والتواصل مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها وفق الامكانيات المتاحة، موجهًا بعمل لقاء أسبوعي لرؤساء المدن وبرئاسة السكرتير العام لمتابعة الموضوعات، خاصة الإسراع في تقنين الأراضي وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وأكد أن الدولة منحت مهلة جديدة وأخيرة لمن قدموا طلبات التقنين في الموعد القانوني قبل غلق باب تلقي الطلبات في 14 يونيو 2018، وحصلوا على أذونات سداد لرسوم الفحص والمعاينة، على أن يتقدموا بسداد الرسوم الخاصة بهم، والدخول مجددًا في دورة التقنين واستكمال الإجراءات حتى 31 أكتوبر المقبل، مع إدراك المسئولية واهتمام الدولة والقيادة السياسية بذلك الملف بما يعود بالنفع على المواطنين والمشروعات التنموية بالمحافظة.

وأوضح خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد مساء اليوم"الأحد" بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة، أن العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء سينتهى في 8 يناير القادم، مع تلقي الطلبات واستكمال المستندات عند الفحص والتأكد من الجدية.

ووجه بعرض تقرير في الأسبوع الأخير من كل شهر لمتابعة الموضوعات ومدى الالتزام بتنفيذ كافة الجهات لأعمالها بالمحافظة، والالتزام بتطبيق قانون الطلاء الموحد للمباني مع وقف تراخيص توصيل الخدمات في حالة عدم الالتزام، وحصر المبانى المخالفة من خلال الادارات الهندسية بالمدن ونوع المخالفة وعمل إنذارات لأصحابها مع متابعة رؤساء الأحياء.