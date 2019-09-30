محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة عرفة عبد المطلب «الثانوية الصناعية» بالمحمودية

افتتح الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين مدرسة عرفه عبد المطلب الثانوية الصناعية العسكرية بقرية المحمودية مركز دكرنس، والمقدم تامر العوضي، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد أيمن الشريف، قائد المدرسة .

وقال شاروبيم إن ما رأيته اليوم رسالة للعالم أن شباب وأبناء مصر بخير ونموذج متميز لرجال المستقبل، وأن مصر ستبقى محفوظة مدى الدهر طالما فيها رجال يضحون بأرواحهم من أجلها.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الشباب هم مستقبل مصر وبناة نهضتها،ووجه الشكر لكل من ساهم في تحويل المدرسة إلى عسكرية، مؤكدا أنها إضافة جديدة للتعليم المهني والفني مشيدا بعطاء المجتمع المدني في الدقهلية.

وتفقد شاروبيم عددا من الفصول وطلب من الطلاب الحفاظ على مدرستهم كما تفقد عددا من الورش العملية بالمدرسة وطلب من الطلاب تصنيع مستلزمات المدارس والوحدات المحلية والعمل على تحويلها لوحدة منتجة وإقامة المعارض للترويج لمنتجاتها.

وطلب محافظ الدقهلية من علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دكرنس، التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتوفير متطلبات ومعدات المدرسة الصناعية بالمحمودية.

يذكر أن المدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بالمحمودية واحدة من 27 مدرسة عسكرية على مستوى الجمهورية وتضم 8 تخصصات تشمل الكهرباء، الزخرفة، الجرارات، الأعمال الصحية، النجارة، البناء، الفرم الخرسانية، البياض، في إطار خطة النهوض بالتعليم الفني وبها 1193 طالبا.