«مياه مطروح»: إنتاج 100 متر مكعب يوميا بواسطة محطات التحلية

قال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن الشركة تعمل على إنتاج مياه الشرب لأبناء المحافظة من خلال عدد من المحطات تحلية مياه البحر التي تم إنشائها حديثًا والتي أصبحت توفر ما يقرب من 100 الف متر مكعب يومي.

جاء ذلك لقائه مع كل من الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور حسام شوقي رئيس الفريق البحثي للتحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا ومدير مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه وذلك بمقر مركز التدريب بقرية القصر، وذلك على هامش افتتاح المدرسة الصيفية لطلاب الجامعات اليوم "الأحد".

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هناك عددًا من محطات التحلية الجديدة جاري العمل علي إنشائها، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة في نهاية العام لتوفير كميات أخرى من المياه لسد احتياجات المدينة من استهلاك مياه الشرب، بالإضافة إلى 160 ألف من مياه النيل، والتي يصل مدينة مرسى مطروح منها من 20 إلى 30 ألف متر مكعب يومي.

كانت محافظة مطروح، أنشأت خلال السنوات الماضية محطات تحلية لمياه البحر بكل من باجوش والرميلة وكليوباترا والنجيلة، وبالتعاون مع القوات المسلحة لتغطية احتياجات الأهالي من مياه الشرب.