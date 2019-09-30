وزير خارجية تركيا الأسبق: الحزب الحاكم فقد شعبيته بسبب أخطائه السياسية والاقتصادية

أكد وزير الخارجية التركي الأسبق يشار ياكش، أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بدأ يفقد قاعدته الشعبية، معتبرًا أن هذا أمر طبيعي، بعد بقاء "العدالة والتنمية" في السلطة لفترة طويلة تصل إلى 17 عامًا، بالإضافة إلى أنه ارتكب أخطاءً في السياسة الخارجية والاقتصاد.

وقال ياكش -في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية- إن عددًا كبيرًا من أبرز مؤسسي حزب "العدالة والتنمية" قدموا استقالاتهم، مضيفًا أن "أحمد داوود أوغلو لم ينتظر قرار طرده من الحزب بعد تصريحاته الحادّة، فتقدّم باستقالته بعد إجماع الحزب على ذلك، بينما كان تصرّف علي باباجان (أحد قادة الحزب) مختلفًا، حيث زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأخبره بأنه يخطط لتقديم استقالته، ورفض البقاء في الحزب رغم اقتراح أردوغان العمل معه".

وتابع وزير الخارجية الأسبق أن "داوود أوغلو وباباجان يعارضان تدهور الأوضاع الاقتصادية والديمقراطية والحريات في البلاد، وقد تكون لديهما فرصة للفوز بالانتخابات المقبلة على حساب الحزب الحاكم نتيجة فشله".