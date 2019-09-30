 آلاف الأشخاص يصطفون في باريس لإلقاء نظرة الوداع على الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك - بوابة الشروق
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آلاف الأشخاص يصطفون في باريس لإلقاء نظرة الوداع على الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

د ب أ
نشر فى : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 2:49 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 2:49 ص

اصطف آلاف الأشخاص وسط تساقط الأمطار في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد، لوداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.

وتم وضع تابوت شيراك المغطى بالعلم الفرنسي، عند مدخل نصب "إنفاليد" التذكاري بالقرب من صورة ضخمة لشيراك، حسبما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام فرنسية.

وبجوار التابوت، امتدت طوابير من الأشخاص الذين يريدون إلقاء نظرة الوداع على مدى مئات الأمتار.

وكانت نسبة المشاركين في وداع الرئيس الراحل عالية للغاية لدرجة أن المنظمين قرروا الإبقاء على الوصول إلى الموقع مفتوحا طوال الليل ، وفقًا لما ذكره موقع قناة (بي إف إم تي في).

وغدا الاثنين ، وهو يوم حداد وطني لفرنسا ، من المقرر أن يحضر حوالي 30 رئيس دولة وحكومة مراسم جنائزية وطنية في باريس للرئيس الراحل.

وكان شيراك قد توفي يوم الخميس عن عمر ناهز 86 عاما.


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