موقع أمريكى: جهود عزل ترامب والإطاحة بجونسون قد تنتهى بـ «كارثة»

فشل عزل الرئيس الأمريكى سيعزز قاعدته الشعبوية.. و«بريكست» سيفجر معركة بين البرلمان والشعب فى بريطانيا



رأى موقع «ذا هيل» الأمريكى أن بدء الديمقراطيين فى الكونجرس الأمريكى تحقيق رسمى لعزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وصدور حكم المحكمة العليا البريطانية ضد قرار رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان، أتاح للمؤسستين التشريعيتين فى البلدين سبيلا لرد الضربة ضد ما وصفهم بـ«القوى المتهورة» التى قوضت الديمقراطية الليبرالية، لكنه حذر من أن ينتهى المطاف بكلا المؤسستين بالندم على استخدام مثل هذه المناورات للإطاحة بالخصوم السياسيين بدلا من صندوق الاقتراع.

وقال الموقع الأمريكى فى تقرير له أمس الأول: إنه لم يكن مفاجئا أن يضغط الرئيس الأمريكى على نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى للكشف عن أعمال غير مشروعة لنجل جو بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطى الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، مضيفا أنه يبدو أن رؤية ترامب التى يجسدها شعار أمريكا أولا تعنى دائما وضع منفعته الشخصية فوق كل شىء آخر.

وأضاف الموقع الأمريكى أن الفوز فى هذه المواجهة يستدعى من الديمقراطيين أكثر من مجرد تمرير تشريع لعزل ترامب، فهذه الاستراتيجية خطيرة لأنها تنتهج أسلوبا إما الفوز بكل شىء أو خسارة كل شىء وقد تنتهى بكارثة، موضحا أنه «إذا فشلت عملية عزل الرئيس فإن الديمقراطيين يمنحون ترامب مزيدا من الذخيرة التى تساعده على تعزيز موقفه وسط قاعدته الشعبوية».

ورأى الموقع أن فى نهاية عملية المساءلة قد ينجح الديمقراطيون فى إظهار قدرتهم على الوقوف فى وجه ترامب، لكنه رجح أن يكشفوا أيضا عجزهم عن الإطاحة به، مشيرا إلى أن ترامب يستطيع أن يظهر لقاعدته الشعبوية كيف أنه يتعرض لمحاكمة من جانب «الدولة العميقة»، مما يصرف الانتباه عن المشكلات الاقتصادية التى تسبب فيها بفعل حرب التعريفات الجمركية مع كثير من دول العالم.

وتابع: «إذا خاض الديمقراطيون الحملة الانتخابية الرئاسية القادمة باعتبارها امتدادا لجهود عزل ترامب، فإنهم سيكررون نفس الأخطاء التى أدت لخسارة هيلارى كلينتون الانتخابات الرئاسية عام 2016».

واعتبر موقع «ذا هيل» أن ما ينطبق على الولايات المتحدة يسرى على بريطانيا، إذ يحتفل كثيرون بحالة الشلل التى أصابت حكومة جونسون بعد إصدار المحكمة العليا البريطانية قرارا تاريخيا يقضى ببطلان قرار جونسون تعليق عمل البرلمان.

وتابع: «لكن استطلاعات الرأى قد تثبت أن قرار المحكمة من المحتمل أن يكون انتصارا باهظ الثمن مع الأخذ فى الاعتبار الغضب الذى أثاره بين المؤيدين بشدة للخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست) واستغلال جونسون لموقف الشعبويين الذى يجعل عملية الانسحاب من الاتحاد ساحة معركة بين البرلمان والشعب».