عريضة تطالب بأن تصبح إستونيا محايدة مناخيا بحلول عام 2035

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قدم مواطنو إستونيا عريضة لرئيس الوزراء يوري راتاس اليوم الاثنين لدعوته إلى العمل من أجل أن تصبح البلاد محايدة مناخيا بحلول عام 2035 .

وتدعو العريضة التي قدمتها مجموعة من المواطنين سلطات البلاد إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تغير المناخ تعتمد على الأبحاث وتغطي المجتمع بأكمله.

وقع على العريضة 2848 شخصا و12 منظمة، وفقا لبيان صحفي من الصندوق الإستوني للطبيعة والحركة الخضراء الاستونية ومركز القانون البيئي الاستوني.

ووجه راتاس رسالة شكر للمواطنين على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن نظرا لأن العريضة وقع عليها أكثر من ألف شخص، فستتم مناقشتها في البرلمان من مشرعي الدول العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقد وقع أكثر من 50 شركة تكنولوجيا في البلاد على "تعهد أخضر" لكي تصبح محايدة مناخيا بحلول عام 2030 .

وتم تسليم الإعلان إلى الرئيسة كريستي كالجولايد، التي ذكرته في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي .

ومن المتوقع الإعلان عن أهداف ملموسة وخطة عمل لتحويل هذا التعهد إلى عمل فعلي بحلول نهاية العام الجاري.