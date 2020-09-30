رئيس الوزراء الأرميني: يريفان مستعدة دائما لتسوية سلمية في قره باخ

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، "إن بلاده كانت دائمًا على استعداد لتسوية سلمية لقضية قره باخ، إلا أنها لن تحل المشكلة على حساب الأمن القومي".

وأضاف باشينيان -خلال مؤتمر صحفي عقد في يريفان اليوم الأربعاء حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية- "أرمينيا كانت دائما على استعداد لتسوية سلمية لقضية قره باخ، ولكن هذا لا يعني أنها مستعدة لحل هذه القضية على نحو يضر بالأمن القومي ويضر بأمن قره باخ"، نافيا أن بلاده تدرس دعوة قوات لحفظ السلام في منطقة النزاع.

وأكد نيكول باشينيان أنه لم يناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -خلال اتصال هاتفي بينهما أمس الثلاثاء- احتمال التدخل العسكري الروسي بالنزاع في قره باخ.

وتابع رئيس الوزراء الأرميني: "نعمل عن كثب مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ولكن إطلاق أو عدم إطلاق عمليات محددة أمر مختلف تمامًا".

وعلى صعيد متصل، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأرمينية، آرتسرون أفانينسيان، بأنه تم رصد محادثات على ما يبدو أنها بين طيارين باللغة التركية في إقليم قره باخ.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد أعلنت في وقت سابق أن مقاتلة تركية من طراز "إف-16" قامت بإسقاط أخرى أرمينية من طراز "سوخوي-25" في المجال الجوي لأرمينيا، ما أدى لمقتل الطيار.