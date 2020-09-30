 توقعات بمشاهدة نحو 100 مليون شخص أول مناظرة تليفزيونية مباشرة بين ترامب وبايدن - بوابة الشروق
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توقعات بمشاهدة نحو 100 مليون شخص أول مناظرة تليفزيونية مباشرة بين ترامب وبايدن

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 3:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 3:46 ص

 توقعت شبكات تليفزيون أمريكية أن يشاهد حوالي 100 مليون شخص أول مناظرة تليفزيونية بين المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمركية دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش).

وذكرت شبكة سي بي إس وشبكات أخرى التوقعات في نشراتها الإخبارية المسائية قبل ساعات فقط من أول مناظرة مباشرة في هذه الدورة الانتخابية بين المرشحين في السباق إلى البيت الأبيض.

وقدر أن نحو 84 مليون شخص شاهدوا المناظرة الأولى بين ترامب والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة عام 2016 ، وفقًا لشركة نيلسون ، وهي شركة تتبع تقييمات التليفزيون.

ويزيد هذا الرقم أيضا عن عام 2012 ، عندما شاهد المناظرة حوالي 67 مليون شخص.

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