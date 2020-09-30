 الصحة العالمية تحقق في اتهامات لمسئوليها بالاستغلال الجنسي لـ50 امرأة بالكونغو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة العالمية تحقق في اتهامات لمسئوليها بالاستغلال الجنسي لـ50 امرأة بالكونغو

جنيف - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 9:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 9:59 ص

أعلنت منظمة الصحة العالمية، فتح تحقيق في مزاعم بالاستغلال الجنسي من جانب أشخاص تم تحديدهم على أنهم مسئولون صحيون بالمنظمة في الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار المساعي الرامية لوقف تفشي فيروس إيبولا.

وأعربت المنظمة -في بيان نقله راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء- عن غضبها إزاء ما حدث وتعهدت بأنه سيتم التحقيق بدقة في الاتهامات.

يذكر أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن أكثر من 50 امرأة اتهمت عمال إغاثة من منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى غير حكومية تعمل في الكونغو الديمقراطية بمحاولة استغلالهن جنسيًا مقابل منحهن وظيفة ما.

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