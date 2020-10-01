عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: مناظرة ترامب وبايدن كانت مهزلة

قال مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن المناظرة الرئاسية الأولى بين المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن كانت مهزلة، لافتًا إلى أن المُحَاوِر كان من الممكن أن يضع حدًا لها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن بايدن اكتسب بعض النقاط بعد المناظرة، قائلًا إن هذه المرحلة أثبتت أن المرشح الديمقراطي لديه المستوى للحديث.



ولفت إلى أن «اللقاء المقبل الخاص بكاميلا هاريس ونائب الرئيس ترامب أكثر أهمية من اللقاء الأول؛ لأن ترامب أساء في هذا اللقاء بشكل لم يتمكن المحللون من تحديده»، مضيفًا أن أداء بايدن كان أفضل بشكل عام.



وأوضح عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي أن التركيز الآن على المجمع الانتخابي الذي ساهم في نجاح ترامب المرة الماضية، رغم امتلاك منافسته هيلاري كلينتون ثلاثة ملايين صوت إضافية.



وتابع: «ترامب يستميت وترك كل القضايا من أجل أن يضع مرشحته في المحكمة الدستورية العليا، هو يعمل على تشويه صورة الانتخابات والتشكيك فيها حتى تصل الانتخابات بقرار من المحكمة وليس الانتخاب».



وانطلقت، صباح الأربعاء، المناظرة الرئاسية الأولى في السباق إلى البيت الأبيض، بين المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لولاية ثانية، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.