أمين الملتقى الإعلامي العربي: مشهد جنازة أمير الكويت كان مهيبا

نعى الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي، ماضي عبدالله خميس، أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قائلًا إن الراحل أفنى حياته في خدمة الإنسانية والقضايا العربية والدولية.

وقال خلال لقاء لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أنه عمل مستشارًا للأمير الراحل عندما كان رئيسا للوزراء، واصفًا تشييع جثمان أمير الكويت بأنه «مشهد مهيب بالنسبة لجيل عاصره في مختلف المسؤوليات الإدارية والسياسية التي تولاها».

وأشار إلى أن وفاة أمير الكويت وجنازته ونقل الجثمان من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المقبرة مشاهد لها صداها في قلوب الناس جميعًا بالعالم العربي، قائلًا إنه استفاد من شخصية الراحل وتنمية علاقاته مع الآخرين.

وأشاد الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي بالعلاقة التي كان الأمير صباح يكنها لمصر وحكامها ولشعبها، إضافة إلى العلاقة الأخوية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا أن العلاقة لها العديد من الدلائل التي تبرز عبر المواقف المختلفة.

وعن أوضاع الحكم بعد وفاة الأمير، أوضح أن الأمير يرشح ثلاثة أشخاص إذا لم يوافق مجلس الأمة على ولي العهد، مضيفًا أن المجلس يختار واحدًا من هؤلاء الثلاثة بعد ذلك.

وذكر أن الدستور منح مدة سنة لتحديد أمير البلاد، معقبًا: «الأمر لن يطول وسيتم إنجازه خلال أسبوعين إلى ثلاثة، وجرت العادة بالتعجيل باختيار ولي العهد، وخاصة مع الإقبال على مرحلة جديدة من انتخابات برلمانية واتخابات مجلس الوزراء».

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، أمس الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء أمس، تسمية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير للبلاد.