متحدث الرئاسة الروسية: لا إجراءات حظر صحي صارمة في الديوان الرئاسي

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ما يشاع عن تطبيق إجراءات حجر صحي صارمة ونظام عمل خاص في الديوان الرئاسي بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد في الفترة الأخيرة.

وقال بيسكوف -وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية- إن المسؤولين أو كبار مديري الشركات لا يخضعون بالضرورة لحجر صحي لمدة أسبوعين قبل الاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف أن البعض يخضع لحجر صحي لمدة أسبوعين، والبعض الآخر لعدة أيام، وهناك من يلتقي الرئيس من دون حجر صحي على الإطلاق، الأمر يختلف باختلاف الأشخاص، ويتوقف جدوله الزمني للشخص المحدد، وعلى الوضع الوبائي في كل مكتب أو وزارة على حدة.