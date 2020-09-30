إطلاق اسم رئيس مدينة دمنهور على مدرسة في البحيرة تخليدا لذكراه

قرر محافظ البحيرة هشام آمنه، إطلاق اسم المحاسب محمد علي خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور الذي وافته المنية اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المُستجد، على مدرسة دمنهور المتميزة الرسمية للغات، تخليدا وتكريما لذكراه .



وأكد المحافظ - في تصريحات صحفية- أن الفقيد أدى عمله بتفانى وحب وإخلاص لوطنه، فكان نموذجا يحتذى به، ومثالا للإخلاص والتفاني في آداء العمل حتى اللحظات الأخيرة بأمانة وصدق، فضلا عن تمتعه بحب واحترام جميع من يعرفه من أقرانه في العمل.



ومن جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة الدكتور محمد سعد محمد إنه سيتم وضع اللافتة الخاصة باسم المدرسة الجديد لتحمل اسم المحاسب محمد علي خميس ؛ لتكون رمزاً واسماً وتقديرا لأحد أبناء الدولة المخلصين وتكريما وتخليدا لذكراه.