مستشار ترامب سابقا: الرئيس الأمريكي لن يقبل بأقل من دولة للفلسطينيين

قال مستشار العلاقات الخارجية لترامب سابقًا، الدكتور وليد فارس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعود إلى الطاولة مع العرب والفلسطينيين وإسرائيل لإيجاد حل للفلسطينيين، إذا أُعيد انتخابه مرة أخرى.



وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن ترامب لن يقبل بأقل من دولة للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن ترامب في عملية مفاوضات وتنمية ودفاع مشترك للمنطقة في وجه الأعداء الخارجيين كالنظام الإيراني أو الجهاديين أو المتطرفين.



وشبه القضية الفلسطينية بأنها مثل «السيارات القديمة التي لم تصل إلى أي مكان» في عهد الرؤساء السابقين جورج الأب أو كلينتون أو أوباما، متابعًا: «وصلت إلى مكان في عهد ترامب واستطاع أن ينسق مع حلفاء وشركاء من العالم العربي».



وأشار مستشار الرئيس الأمريكي سابقا إلى أن دونالد ترامب أخذ على عاتقه إيجاد اتفاقيات بعد توليه سدة الحكم، مؤكدًا أن ترامب هدفه أن يجد حلًا للفلسطينيين وليس الصراع العربي الإسرائيلي.