قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة تعمل على رفع مستوى التعليم كله، من حيث الأداء وجودة التقييم والمناهج، إضافة إلى إدخال التكنولوجيا كعنصر مساعد وليس بديلا، وبشكل انتقائي.

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن وزارة التعليم تعمل على توفير مصادر تعلم متعددة، متابعًا: «كان لازم نحط مادة متراجعة.. ده اللي اتعمل في بنك المعرفة، من خلال إنشاء مكتبات معرفية، زي المكتبة الرقمية «ذاكر»».

واستطرد: «فترة كورونا خلتنا نسارع في استخدام التكنولوجيا أكتر.. وكنا بنينا بنية تحتية تكتولوجية في المرحلة الثانوية وفي مراحل تانية نفعتنا جدا»، مشيرًا إلى إدخال منصة تواصل وفصول افتراضية في زمن قصير جدا بإمكانيات وكوادر الوزارة خلال الأزمة.