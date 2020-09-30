جونسون يدعو إلى المزيد من التضحيات وسط تزايد حالات كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن البريطانيين بحاجة إلى الاستعداد لتقديم المزيد من "التضحيات" من أجل المساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا، رغم أنه لم يشدد قواعد التباعد الاجتماعي.



وذكر جونسون أن بريطانيا عليها أن تلتزم بسياستها الحالية المتمثلة في تقييد التجمعات الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد وفرض الإغلاق المحلي في الأماكن التي ترتفع فيها معدلات الإصابة، داعيا إلى "التحمل الجماعي وحسن التمييز والاستعداد لتقديم التضحيات" خلال مكافحة انتشار الفيروس.



وأضاف في مؤتمر صحفي متلفز أن بريطانيا وصلت إلى "لحظة حرجة"، محذرا من أنه لا يزال بإمكانه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على مستوى البلاد إذا أشارت الأدلة العلمية إلى أنها ضرورية.



وتابع قائلا:"إذا بدأنا العمل معا الآن، فإننا نمنح أنفسنا أفضل فرصة ممكنة لتجنب تلك النتيجة وتجنب فرض المزيد من الإجراءات".



وأضاف: "أعرف أن بعض الأشخاص سيعتقدون أننا يجب أن نستسلم ونترك الفيروس يأخذ مساره برغم الخسائر الفادحة في الأرواح التي قد تترتب على ذلك. يجب أن أقول إنني أعارض ذلك بشدة".



يشار إلى أن الضغط اشتد على جونسون من نواب البرلمان عن حزبه المحافظ لتخفيف القيود والحد من الأضرار الاقتصادية.