مجلس الشيوخ الإيطالي يعلق أعماله عقب إصابة اثنين من النواب بكورونا

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علق مجلس الشيوخ الإيطالي أعماله اليوم الأربعاء، عقب ثبوت إصابة اثنين من نوابه بفيروس كورونا.

وقال متحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه تم إلغاء جميع اجتماعات اللجان خلال اليوم "كإجراء احترازي"، مضيفا أنه لم يتضح ما إذا كان سوف يتم استئناف النشاط الاعتيادي غدا الخميس.

وكان زعيم حركة خمس نجوم، الحزب الرئيسي في الائتلاف الحكومي، بمجلس الشيوخ قد أعلن في وقت سابق إصابة اثنين من أعضاء الحزب بفيروس كورونا، وخضوعهما للحجر المنزلي.

وأضاف أنه من المقرر أن يخضع جميع نواب الحركة لمسحة.

وتتأهب السلطات الايطالية مثل بقية الدول الأوروبية لمواجهة خطورة اندلاع موجة إصابات ثانية بالفيروس، وقد تمكنت حتى الآن في احتواء الفيروس بنجاح.

ووفقا لبيان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، فإن إيطاليا سجلت 1ر38 حالة إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف مواطن على مدار الـ14 يوما الماضية.

وبالمقارنة، سجلت إسبانيا 2ر330 و فرنسا 2ر232 و ألمانيا8ر30.