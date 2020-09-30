ميسي: تعرضي للأذى في برشلونة سبب خروجي عن صمتي

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، أنه يلعب فقط من أجل الفوز، مشيرًا إلى أن ما كتبه عن رحيل لويس سواريز كان ما يشعر به فقط.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة «سبورت» الإسبانية عن رسالته الوداعية للويس سواريز الذي انتقد فيها الإدارة بشكل لاذع: "قلت فقط ما شعرت به في بعض اللحظات التي كانت صعبة علي".

وأضاف: "أتفهم أن هناك من يعتقد أنه كان يجب أن أبقى هادئًا أو أترك الأمر يمر، كما هو الحال في العديد من الأشياء الأخرى التي سمحت لها بالمرور، لكن أشياء كثيرة آذتني في الأسابيع الأخيرة وكانت هذه طريقتي في التعبير عن ذلك".

وعن التزامه مع الفريق وطموحاته تابع: "من يعرفني يعرف أنني لست قادرًا على اللعب إلا للفوز دائمًا وتقديم كل شيء على أرض الملعب".

وأتم: "كان الأمر كذلك طوال مسيرتي المهنية ولن يتغير ذلك، اليوم التزامي بهذا القميص لا يزال كما هو".

برشلونة استهل الموسم الحالي بالفوز بنتيجة عريضة 4-0، على فياريال أحرز ميسي منها هدف وصنع آخر، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط له في الدوري الإسباني.