50 شخصا الحد الأقصى للمشاركين في الاحتفالات في القاعات العامة بألمانيا

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قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات خلال مؤتمر عبر الفيديو يوم الثلاثاء تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات في القاعات العامة أو المستأجرة بـ50 شخصا بحد أقصى وذلك نظرا لاستمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأشارت ميركل عقب المناقشات إلى ارتفاع عدد الإصابات خاصة في التجمعات السكانية الكثيفة، لكنها قالت أيضًا إنه يجب تجنب إغلاقا كالذي في الربيع.

وسيتم احتواء عمليات التفشي بدلا من ذلك من خلال تدابير محلية مستهدفة.

وقالت ميركل إن ألمانيا اجتازت الصيف بشكل جيد ، لكنها ستواجه "أوقاتًا صعبة" خلال الخريف والشتاء.

وسيتم تطبيق القيود الجديدة عندما ترتفع الإصابات الجديدة إلى أكثر من 35 لكل 100 ألف ساكن في منطقة معينة.

وسيتم فرض مزيد من التدابير في أي منطقة عندما يزيد عدد الإصابات على 50 شخصا لكل 100 ألف ساكن.

ودافع وزير الصحة الألماني ينس شبان عن هذه الخطوات. وقال: "ليس هذا هو الوقت المناسب لتخفيف القواعد أكثر من ذلك، في ضوء العدد المتزايد من الإصابات".

وأشار شبان إلى أن الأنشطة الاجتماعية والخروج لتناول الوجبات والسفر والأنشطة الترفيهية تشكل حاليا جانبا من أكبر مخاطر العدوى.

ودعا وزير الصحة المواطنين إلى فحص سلوكهم بأنفسهم. وقال إنه يتعين على الجميع التفكير فيما إذا كان الوقت الحالي ، في خضم الجائحة ، هو الوقت المناسب للاحتفالات العائلية الكبيرة.