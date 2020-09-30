الكويت تسجل 3 وفيات و614 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الاربعاء تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى610.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل614 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 105 ألاف و 182.

وأشار المتحدث إلى وجود 133 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 639 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 96 ألفا و688.